Власти Праги потребовали от российского посольства вернуть полгектара земли

Пражские власти потребовали от России вернуть часть городского парка Стромовка. Ее занимает на данный момент диппредставительство в столице Чехии. Об этом рассказал староста района «Прага-7» Ян Чижински.

«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году», - отметил Чижински в соцсетях.

Подчеркивается, что речь идет о половине гектара земли в Праге. Там власти города хотят восстановить зеленые насаждения.

В субботу, 17 апреля, первый вице-премьер, исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил о том, что 18 российских дипломатов должны покинуть страну за 48 часов.

Позже в Госдуме подчеркнули, что высылка дипломатов является серьезным ударом по двусторонним отношениям. По словам Леонида Слуцкого, со стороны России последуют ответные меры.