МИД Чехии: высылаемые дипломаты РФ должны покинуть страну за 48 часов
Российские дипломаты, высылаемые из Чехии, должны покинуть страну за 48 часов.
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Первый вице-премьер, исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил о том, что 18 российских дипломатов должны покинуть страну за 48 часов.
«В течение 48 часов Чешскую Республику должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», - заявил Гамачек на пресс-конференции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку 18 российских дипломатов из Чехии. По ее словам, Прага знает о возможных последствиях подобного решения.