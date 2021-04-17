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Слуцкий назвал «ударом по отношениям с РФ» высылку дипломатов из Чехии

Алексей Курильченко
21:59 17.04.2021
Леонид Слуцкий считает, что высылка российских дипломатов из Чехии нанесет серьезный удар по двусторонним отношениям.
Слуцкий назвал «ударом по отношениям с РФ» высылку дипломатов из Чехии
© Фото: State Duma of Russian FederationTwitter.com Globallookpress
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Высылка российских дипломатов из Чехии является серьезным ударом по двусторонним отношениям. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Высылка 18 сотрудников дипмиссии - серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией», - заявил Слуцкий журналистам.

По его мнению, основания для высылки «не выдерживают никакой критики». Слуцкий подчеркнул, что со стороны России последуют ответные меры.

Ранее стало известно, что российские дипломаты, высылаемые из Чехии, должны покинуть страну за 48 часов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек.

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