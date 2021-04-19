Посол России в США прибыл в МИД РФ

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В минувший четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Также стало известно, что из Вашингтона вышлют десять дипломатов, которых американские власти считают «представителями российских разведывательных служб».

Напомним, что резкие высказывания Байдена в сторону России, а также Владимира Путина привели к тому, что посол России в США был приглашен в Москву для консультаций по вопросам дальнейших действий в контексте выстраивания отношений со Штатами.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ожидать возвращения Антонова в столицу США в ближайшее время не приходится. Сроки решения данного вопроса зависят от готовности американских партнеров сделать шаг в сторону нормализации отношений с Россией.