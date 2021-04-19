Европейские топ-клубы объявили о создании футбольной Суперлиги

Руководство 11 ведущих европейских футбольных клубов объявило о создании собственного турнира - Суперлиги. Это пять ведущих команд английской Премьер-лиги, а также по три клуба из Италии и Испании. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Бертран Латур.

К числу клубов-основателей Суперлиги относятся «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».



Проект создания нового турнира предполагает участие в нем 20 лучших европейских футбольных команд. На эту новость уже отреагировали в UEFA, пишет «Чемпионат». В организации не одобряют планов по созданию Суперлиги и готовы изменить формат проведения Лиги чемпионов.



По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы. За один сезон Суперлиги они проведут по 18-23 матча.