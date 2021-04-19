«Стало скучно»: спортивный эксперт объяснил причины создания новой футбольной лиги в Европе

Создание Суперлиги грозит катастрофой европейскому футболу, так как конкуренция в этом виде спорта убивается искусственным образом. Об этом в беседе со «Звездой» заявил спортивный обозреватель Александр Кузмак.

Ранее руководство ведущих европейских футбольных клубов объявило о создании собственного турнира - Суперлиги. Его проект предполагает участие в нем 20 лучших футбольных команд Европы. Против создания турнира выступили в Российской Премьер-Лиге - ее президент Сергей Прядкин заявил, что это противоречит основным ценностям футбола.

Кузмак пояснил «Звезде», что предпосылки к созданию подобного турнира появились в начале 90-х годов, с дела футболиста Жана-Марка Босмана, после которого были отменены ограничения для европейских команд и лиг по перемещению футболистов и лимит легионеров внутри Европы. Это привело к тому, что в «бедных» клубах хороших футболистов не осталось, а в «богатых» их стало очень много, уточнил эксперт.

«Этим командам стало скучно играть с другими клубами, потому что эти матчи не собирают зрителей, они не собирают рейтинги. Для условного "Реала", или условной "Барселоны", или условного "Ливерпуля" лучше сыграть пять-десять-пятнадцать матчей между собой и всякий раз будет большое зрелище, чем играть матчи с командами, которые они обыгрывают с астрономическими счетами», - сказал он.

Речь при этом идет не только о евротурнирах, но и о национальных чемпионатах, добавил он.

«Это предтеча катастрофы - то, что происходит в европейском футболе, потому что чем дальше, тем меньше этих (ведущих - прим.ред.) команд остается. А чем меньше их остается - тем меньше конкуренции, поскольку конкуренция убивается искусственным образом. Мы, в конечном итоге, получим три клуба, или пять, или семь, которые будут играть между собой, а все остальные будут просто "кормить" их футболистами - воспитывать футболистов и продавать их в богатые суперклубы», - заключил Кузмак.

Ранее идею создания футбольной Суперлиги также жестко раскритиковали в FIFA и UEFA.