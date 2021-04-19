На гребне третьей волны: в ЕС подсчитывают ущерб от грядущего увеличения числа инфицированных коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии в стране карантинных ограничений. Национальный локдаун длился три месяца и, конечно, люди истосковались по свободе и общению. В понедельник в магазинах, ресторанах, кафе и пабах случился аншлаг. Очередь за пинтой пива начали занимать с ночи. Заработали бассейны, спортивные залы, библиотеки и парикмахерские.

Ровно через минуту после снятия ограничений многие британцы уже были в пабах. Королевство гуляло и веселилось всю неделю. Окончание карантина как национальный праздник - проходит с размахом и явно с нарушениями. И прежде всего социальной дистанции.

«Меня волнует, то что люди не соблюдают социальную дистанцию. Но видите, я все равно сюда пришел. Хотя другие на эту тему вообще не парятся», - признался один из посетителей паба.

О том, что именно в пабах люди чаще всего заражаются напоминать здесь бесполезно. И уж тем более не имеет смысла сообщать, что в стране обнаружили двойного мутанта - новый штамм коронавируса из Индии. Вирусологи говорят, что он может быть, даже опаснее других штаммов. Британцы устали от таких новостей - хотят отдохнуть и точка.

«Ну конечно, я сразу же пошел за пивом после работы. Однако в Лондоне сложно сейчас найти столик. Я не смог сесть в пабе напротив. Я встал рядом, но подошла полиция и попросила меня уйти. Потому что нужно сидеть за столиком», - рассказал один из местных жителей.

После свободного столика вторая проблема в стране - записаться на стрижку. Люди стоят в живой очереди часами. После трех месяцев карантина по-честному - многие англичанине выглядят как музыканты «Битлз» в молодости, а в худшем случае - как премьер-министр Бориса Джонсон. Он привел себя в порядок уже в понедельник. Причем без очереди - вызвал на Даунинг-стрит своего парикмахера, а затем отправился на заседание в Парламент.

Англичане расслабились - по сравнению с Европой в Королевстве меньше заражений, но при таком отношении к безопасности это просто затишье перед очередной волной. Аншлаги и очереди - в магазинах, ресторанах, пабах, кафе, бассейнах. Британия все еще официально на карантине - запретов достаточно. Нельзя ходить в гости, сидеть за столом внутри ресторана, а так же ограничено число людей на свадьбах и похоронах.

На этой неделе число смертей в Европе достигло страшной цифры - миллион человек скончались от коронавируса за время пандемии. И самое пугающее - смертей будет еще больше. Лидеры Европы это понимают. Третья волна их беспокоит еще больше, чем предыдущие.

«В целом, дальнейшее экономическое развитие в решающей степени зависит от того, в какой степени мы возьмем под контроль инфекционный процесс. К сожалению, в настоящее время число заражений слишком велико. Использование отделений интенсивной терапии в наших больницах снова увеличивается. Эта третья волна, пожалуй, самая сложная для нас», - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В Германии ситуация ухудшается. Почти 30 тысяч заражений в сутки. Сотни умерших и главное - дефицит вакцины - возможности выйти из этого состояния постоянного карантина. Имидж доступной британской AstraZeneca испорчен настолько, что многие европейцы отказываются от прививок и даже личный пример Ангелы Меркель, она выбрала британскую вакцину, не произвел большого эффекта. А желание канцлера ввести новые ограничения в стране, в частности, ввести комендантский час, наоборот - вызвало возмущение в Бундестаге.

«Ситуация серьезная, и все мы должны принять ее всерьез. Третья волна захватила страну, об этом говорят исследователи в институте Роберта Коха, показатели уровня распространения инфекции, прежде всего - число занятых мест в интенсивной терапии растут», - добавила Меркель под неодобрительный свист парламентариев.

Старый свет не справляется - из-за бюрократии и политики вакцинация провалилась. Как выходить из карантина, никто не знает. Тяжелая ситуация во Франции, где уже погибли больше 100 тысяч человек, а так же в Чехии, Польше и Венгрии. Эпидемиологи предупреждают - мы еще не достигли пика эпидемии.

«Во всем мире число случаев заболевания и смерти продолжает расти тревожными темпами, во всем мире количество новых случаев в неделю почти удвоилось за последние два месяца. Это приближается к самому высокому уровню инфицирования, который мы наблюдали до сих пор во время пандемии», - отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

На этом фоне власти федеральной земли Бавария сделали смелый шаг - заключили предварительный контракт на закупку 2,5 миллионов доз российской вакцины. Не дожидаясь одобрения Евросоюза. Причем производство «Спутника V» будет проходить тоже в Баварии. На очереди и другие земли.

«Мы, как федеративное государство, решили, что хотим получить "Спутник V" в количестве до одного миллиона доз», - уверена министр-президент земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Вслед за Германией и власти французского региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег решили договориться о поставке российской вакцины. Однако тут же получили выговор из МИД Франции. Без оглядки на Брюссель уже действуют Венгрия и Сербия, закупившие российский препарат. В Сербии вакцинация началась в январе, а весной в стране даже запустили производство «Спутника». На этой неделе министр иностранных дел Сербии поблагодарил за помощь.

«Позвольте мне выразить огромную признательность за ту помощь, которую оказала РФ во время пандемии республике Сербия», - сказал глава МИД Сербии Никола Селакович.

Что делать с курортным сезоном в Европе - главный нерешенный вопрос. При такой патовой ситуации - заражений и смертей все больше и больше, вряд ли страны решат быстро открыться. Это просто опасно. И самое главное - при такой провальной вакцинации - сколько пройдет времени между третьей и четвертой волной?