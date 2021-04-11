В Европе заявили, что могут получить «Спутник V» слишком поздно

Европейское агентство по лекарственным средствам, скорее всего, одобрит применение «Спутника V» в странах ЕС. Однако когда российская вакцина дойдет до жителей, будет слишком поздно. Такое мнение выразил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели - вакцинировать по возможности всех европейцев летом - “Спутник V” просто-напросто придет слишком поздно», - сказал он в интервью Spiegel.

Ранее Тьерри Бретон заявлял, что российская вакцина от COVID-19, безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Европейском союзе.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло 11 августа 2020 года. В начале февраля 2021 года авторитетный научный журнал Lancet назвал «Спутник V» одним из самых безопасных и эффективных препаратов.