Вакцинные туры, локдаун и протесты: готова ли Европа к борьбе с COVID-19

В России ситуация с коронавирусом в целом стабильная, но специалисты предупреждают о возможном ухудшении. Последние дни увеличивается прирост новых случаев заболевания, пока цифры не критичные, но очевидно, что рано расслабляться.

Однако Европе и Азии уже идет третья волна пандемии, и нужно не допустить переброски заболевания и новых штаммов вируса в РФ, а такой риск есть. Особенно, в предстоящие «майские праздники», когда многие могут отправиться за границу.

В зоне повышенного риска – туристы, которые уже едут, или планируют поехать в Турцию. Роспотребнадзор предупреждает об опасности поездок в эту страну. Там сейчас фиксируется взрывной рост заболеваемости – почти на 50%, причем самыми опасными – «британским, южноафриканским и бразильскими» штаммами. В Россию эти штаммы завозят именно туристы. Для сравнения: если у нас фиксируется около 9 тысяч случаев заболевания в день по всей стране, то в Турции, ежедневный прирост – больше 50 тысяч человек. Поэтому уже звучат предложения запретить въезд в Турцию, и, либо остановить авиасообщение, либо ввести обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из этой страны. Пока это только разговоры, но если ситуация не изменится – все может быть.

На этой неделе Роспотребнадзор опубликовал данные: до 40% россиян уже имеют антитела к COVID-19, но для коллективного иммунитета нужно минимум 70%.

Возможность сделать прививку в таких необычных локациях, как «Геликон-опера», привлекает все больше москвичей и не только. В день сюда приходит около 200 человек.

«Я сделал бы прививку и в 40 и в 20 она предохраняет от получения вируса в любом возрасте эта зараза может достать», – рассказал актер и депутат Евгений Герасимов, который только что отпраздновал 70-летний юбилей.

Он ждет, когда откроют границы и можно будет поехать на гастроли, вооружившись сертификатом о прививке. Его будут переводить на английский и привяжут к загранпаспорту.

В подмосковном Дмитрове местные бабушки, многие из которых разменяли девятый десяток, вооружились палками для скандинавской ходьбы и вышли на акцию «10 тысяч шагов к жизни». Зарядка на свежем воздухе – это хорошо, но прививку никто не отменял. Сделать ее можно прямо на стадионе.

«Муж говорит, пошли бегом, уговаривал 2 месяца», – поделилась Светлана Соловьева.

О том, что нужно ускорить вакцинацию россиян старше 60 лет говорил на совещании премьер Михаил Мишустин. Хотя ситуация с COVID-19 в России в целом стабильная, угроза все еще сохраняется. В стране ежедневно фиксируют порядка 9 тысяч случаев заболевших, а в столице – около 2,5 тысяч. А значит – не время расслабляться.

«Все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения. Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиник и весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным», – подчеркнул премьер.

Премьер также говорил и о том, что скоро майские праздники. И важно не допустить ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов из других стран, где идет третья волна пандемии.

В солнечной Турции – любимом месте отдыха наших туристов – взрывной рост перед самым началом курортного сезона: количество случаев заболевания коронавирусом превысило 50 тысяч в день. Уже звучат предложения запретить рейсы в Турцию. Кабмин рассматривает несколько вариантов. Первый — полный запрет на авиасообщение с Турцией. Второй — обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Турции. Окончательное решение может быть принято 12 апреля.

«Мы продолжаем держать ситуацию с эпидрисками на особом контроле в связи с тем, что самое высокое число авиапассажиров в удельном весе всех перевозок приходится именно на Турцию. Я бы хотела отметить, что из разных стран привезены и британский вариант и южноафриканский варианты, но только из Турции у нас ввезены оба варианта», – подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Европе, где бушует третья волна COVID-19, вводится все больше новых ограничений – нервы у людей сдают. На улицах Рима – «антиковидные» протесты, в Бельгии и Польше больницы работают на пределе возможностей. Франция «задыхается» во всех смыслах – в республике уже третий локдаун. Но вот парадокс, – при этом пункты вакцинации пустуют. После того, как в Европе наконец-то официально признали, что препарат «АстраЗенека» может приводить к тромбозам, люди отказываются так рисковать.

«После всестороннего анализа мы пришли к выводу, что отмеченные случаи повышенной свертываемости крови после применения вакцины “АстраЗенека” должны быть указаны в числе возможных побочных эффектах», – заявил Эмер Кук, исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам.

От вакцины «АстраЗенеки» уже отказались в Дании и Норвегии. В Германии, Испании, Италии препарат не будут колоть людям младше 60 лет.Во Франции получившим первую дозу «АстраЗенеки» рекомендуют вторую прививку делать другой вакциной.

После скандала с вакциной «АстраЗенека», Европе нужно срочно искать альтернативу, но чиновники почему-то не торопятся. Хотя заявка на одобрение российского «Спутника V» с января лежит в Европейском медицинском агентстве.

Канцлер Австрии Себастьян Курц с самого начала открыто пошел наперекор позиции Евросоюза и заявил о намерение закупить «Спутник V». Переговоры между Москвой и Веной успешно завершились на этой неделе.

«Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например Венгрия или Сербия, которые также используют "Спутник V", что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население», – полагает Курц.

Преимущества «Спутник V» оценили и в Германии – Берлин больше не скрывает того, что готов начать переговоры что называется, напрямую, в обход «евробюрократов». Так, премьер немецкой Баварии – не стал никого ждать и уже заключил предварительное соглашение о производстве «Спутника V».

«Министр здравоохранения показал мне договор с фирмой, поставляющей “Спутник V” и этот договор будет сегодня подписан. Если “Спутник V” будет допущен в Европе, то Бавария получит 2,5 миллиона доз, возможно, в июле»,– сказал премьер- министр Баварии Маркус Зедер.

Однако не прекращаются и попытки дискредитировать «Спутник V». Так, контракт на поставку нашей вакцины в Словакию обернулся скандалом. Фармацевтический регулятор страны заявил, что препарат, поставленный в страну отличается от того, про который писали в журнале Lancet. Российская сторона потребовал Словакию вернуть партию вакцины.

«Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны. Что называется, другим странам больше достанется», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Устроенная еврочиновниками «война вакцин» уже стоила премьер-министру Словакии Игорю Матовичу портфеля. Это он в обход ЕС попытался закупить «Спутник V». Премьер был вынужден подать в отставку и написал откровенный пост в соцсетях.

«Когда мы привезли «Спутник V» в аэропорт Кошице, у них глаза налились кровью от ненависти. Они начали свою геополитическую грязную игру против «гибридного оружия» России... Сегодня, однако, они заставили русских сказать: достаточно. И они попросили нас вернуть «Спутник V» и расторгнуть контракт. ПОЗДРАВЛЯЮ, ИДИОТЫ! Вы поставили под угрозу здоровье миллионов человек в Словакии! Выпейте шампанского», – написал экс-премьер Матович.

Пока чиновники всеми правдами и неправдами пытаются вставлять палки в колеса «Спутник V», европейцы едут в так называемые «прививочные туры» в Россию.

С минуты на минуты в эти двери в аэропорту Шереметьево выйдут наши соотечественники, живущие за границей. Они прилетели за «Спутником V». В Евросоюзе ситуация с вакциной остается напряженной и многие просто не хотят ждать, пока до них дойдет очередь.

Русский немец Грегори после обязательного теста на COVID-19 в аэропорту признается, что был бы рад сделать прививку в Германии, но не готов стать очередной жертвой европейской бюрократии и ждать прививку месяцы.

«Германии у нас обстоят так дела, что не хватает вакцин просто, поэтому прививают сначала престарелых, людей особенно заболевших и я не вхожу в риск группу и нормальным людям без риск группы прививку будут делать только осенью», – рассказал Грегори.

Стоит ли удивляться, что туры в Россию за «Спутником V» так быстро набирают популярность в Европе.

А вот жителям Сан-Марино никуда за прививкой ехать не нужно. В конце февраля правительство страны приняло решение о закупке российской вакцины. И совсем скоро это карликовое государство Старого Света может стать страной, где привиты абсолютно все жители.

В Венгрии темпы прививочной компании тоже впечатляют. Все благодаря «Спутнику V». После того, как от коронавируса привили уже четверть населения страны, венгерские власти решили открыть магазины, парикмахерские и другие предприятия сферы обслуживания.

Самостоятельный выбор в пользу вакцины «Спутник V» сделали уже почти 60 стран. Все понимают: альтернатива вакцинации — тотальный локдаун, а от него все уже очень устали.