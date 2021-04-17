«Прага знает, что последует за этими "фокусами"»: Захарова о высылке дипломатов из Чехии
Мария Захарова заявила, что в Праге прекрасно знают о последствиях высылки российских дипломатов.
© Фото: Евгения Новоженина РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку 18 российских дипломатов из Чехии. По ее словам, Прага знает о возможных последствиях подобного решения.
«Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами"», - заявила Захарова журналистам.
Ранее Чехия уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из страны. Посла в России вызвали в МИД страны.