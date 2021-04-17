Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом просит суд ужесточить ему ограничительные меры

Адвокат Андрей Князев, представляющий в суде интересы сотрудницы Госдумы Марии Артемовой, которая пострадала в аварии у Смоленской площади по вине блогера Эдварда Била, обратился с жалобой в суд.

Как заявил юрист, суд почему-то решил смягчить при вынесении своего постановления некоторые ограничительные меры, и попросил ужесточить, как этого требует закон, некоторые из них.

«В апелляционной жалобе я прошу избрать те ограниченные меры, которые были указаны в ходатайстве следователя, суд их немного смягчил при вынесении постановления», - цитирует Князева РИА Новости.

Юрист не стал уточнять, как именно он просит ужесточить запрет определенных действий для Била, сославшись на подписку о неразглашении.

Как известно, 3 апреля Тверской суд Москвы избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о нарушении ППД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: молодой мужчина не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль.

У потерпевшей Марии Артемовой при поступлении в больницу, после столкновения ее автомобиля с Audi RS6 под управлением блогера, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза. Многочисленные разрывы внутренних органов были прооперированы при поступлении.