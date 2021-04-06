СМИ: женщина, пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом, вышла из комы
ДТП, которое, предварительно спровоцировали маневры блогера, произошло в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве.
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Пострадавшая в аварии с блогером Эдвардом Билом Мария Артемова, вышла из комы. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на супруга женщины.
«Положительная динамика есть. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили», - рассказал муж Артемовой.
Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что одной из пострадавших в резонансной аварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била является сотрудница Аппарата ГД.