Блогер Эдвард Бил не сдержал эмоций, рассказывая о ДТП на Садовом

Виновник резонансной аварии на Садовом кольце Эдвард Бил расплакался во время разговора с Life. ru.

«Я сейчас понимаю, что молод и глуп», – произнес блогер, не сдерживая слез.

Бил сказал, что у него так же, как и у Марии ( Артемовой – прим.ред.) есть дети и он знает, что такое жить без родителей.

Он добавил, что до сих пор не принимает тот факт, что он совершил ДТП, будучи трезвым, и не понимает, почему его сравнивают с Михаилом Ефремовым. По его словам, он не скрылся с места ДТП и сразу признал свою вину.

Резонансное ДТП произошло в Москве на Садовом кольце 1 апреля. По версии следствия, пранкер, управлявший Audi, совершил выезд на встречную полосу и спровоцировал аварию с пятью транспортными средствами. В результате инцидента серьезно пострадала одна из участниц ДТП, которая была госпитализирована.

Сам блогер заявлял, что не понимает, как выехал на «встречку», поскольку двигался на авто со скоростью 80–90 километров в час.