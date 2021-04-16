В Кремле заявили, что последнее слово об ответе на санкции США остается за Путиным. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности ответных действий на антироссийские ограничения Соединенных Штатов.

«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», - сказал представитель Кремля.

Ранее в Белом доме объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, администрация президента Джо Байдена намерена ввести ограничения против шести компаний, якобы поддерживающих «хакерские операции российских спецслужб». В качестве одной из мер власти США планируют выслать из страны десять российских дипломатов.