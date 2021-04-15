СМИ: США намерены выслать десять российских дипломатов

Власти Соединенных Штатов могут ввести очередные санкции против российских физических и юридических лиц из-за бездоказательно приписываемой Москве попытке вмешательства в американские выборы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«США планируют наложить санкции на около десятка лиц, включая представителей правительства и разведки, а также около 20 организаций», - говорится в материале.

Кроме того, в связи с введением санкций из страны могут выслать десять российских дипломатов.

По словам источника, данные меры приняты после того, как в ходе телефонных переговоров Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина, что США намерены «защищать свои интересы».