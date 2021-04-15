В Белом доме объявили о новых санкциях против России

В Белом доме объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, администрация Джо Байдена намерена ввести ограничения против шести компаний, якобы поддерживающих «хакерские операции российских спецслужб».

Позиция США заключается в том, что попавшие под санкции предприятия якобы оказывали те или иные услуги - консультировали, производили оборудование, обеспечивали доступ к определенным сетям и так далее. Одной из таких компаний станет военный технополис «ЭРА». Кроме того, сообщается о решении США выслать из страны 10 российских дипломатов.

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва не останется безответной в случае, если США официально введут новые ограничения.