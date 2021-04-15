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Эксперт раскрыла важные нюансы планирования путешествия на российский юг

Алена Миронова
12:52 15.04.2021
Тревел-блогер рассказала, что обязательно следует учесть при планировании путешествия на юг России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
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В условиях сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса отдых на юге России пользуется сумасшедшей популярностью. О важных нюансах планирования путешествия по России «Звезде» рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

Эксперт подчеркнула, что в первую очередь необходимо заранее забронировать отель - за три-четыре месяца, в случае если это летний отдых. Позже можно будет что-либо забронировать, однако цена будет выше, а качество - хуже, предупредила Ансталь.

«Потому что если подумать о том, что поездка будет летом, и забронировать отель летом, во-первых, цены будут уже космические, а во-вторых, во всех хороших отелях и даже в отелях среднего уровня, скорее всего, не будет мест», - заметила эксперт.

Следующий момент, на который следует обратить внимание, - расположение отеля. Необходимо изучить его месторасположение на карте.

«Очень часто на многих сайтах сбиты геолокации. Особенно если вы покупаете не на официальном сайте отеля, а где-нибудь у перекупщиков, то, соответственно, расположение - очень важный фактор, потому что вы будете думать, например, что до моря у вас 200 метров, как показано на карте, но окажется, что пляжа поблизости нет, и вам необходимо будет ездить. А если у вас отдых, например, с маленькими детьми, то, конечно, это будет большая накладка. Поэтому геолокация очень важна, можно даже заранее связаться с хозяевами отеля или апартаментов и уточнить точно, где находится пляж, если мы говорим про отдых на море», - советует эксперт.

В случае планирования путешествия с детьми следует проконтролировать, чтобы в отеле была какая-либо инфраструктура.

«Обязательно обращайте внимание, где можно будет покушать, есть ли поблизости какие-то кафе или рестораны, можно ли в самом отеле заказать еду. Потому что часто бывает, особенно если вы бронируете апартаменты, что поблизости совершенно нет точек питания. И, конечно, это тоже вам осложнит отдых очень сильно», - предупредила Ансталь.

Неприятная ситуация, с которой зачастую сталкиваются туристы, - при заезде в отель, который заранее оплачен, выясняется, что в номере уже проживают другие люди.

«Происходит накладка в бронировании. Опять-таки потому, что очень многие сайты несовершенны, особенно сайты, которые создаются на какой-то базе перекупщиков, и, соответственно, встает вопрос, что если это пик сезона, то туристу просто будет негде жить, потому что все, что будет поблизости, оно все будет стоить космических денег. Особенно если турист бронировал этот тур намного заранее. То есть по такой же цене он уже не найдет предложение. Здесь, конечно, можно пытаться с хозяином переговорить, но в лучшем случае вам просто вернут деньги. Альтернативу вам вряд ли смогут предложить, так как у хозяина обычно, особенно у частного, только один отель и альтернатив в принципе нет», - отметила эксперт.

Ансталь добавила, что в случае бронирования путевки через туроператора всегда предлагается замена - туристов сразу же переселяют в другие отели. 

Ранее тревел-блогер предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц. Эксперт посоветовала осуществлять бронирование на сайтах самих гостиниц, однако предостерегла, что и в этом случае можно столкнуться с мошенничеством - некоторые злоумышленники копируют сайты отелей.

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