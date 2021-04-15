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Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц

Алена Миронова
11:22 15.04.2021
Тревел-блогер рассказала об изощренном способе обмана при бронировании гостиниц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Россияне зачастую сталкиваются с мошенничеством при бронировании гостиниц. О том, как не попасться на уловки злоумышленников «Звезде» рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

Эксперт предупредила, что следует обратить особое внимание на то, где и как происходит бронирование отелей. Самый примитивный способ обмана очень часто встречается при бронировании на сайте-перекупщике, где предлагается более низкая стоимость по сравнению с другими сайтами или официальным сайтом отеля. Так, предлагается вбить номер карты, а также кода с обратной стороны. В момент же самой оплаты с карты просто списываются средства.

«Но я столкнулась с более изощренным способом. Совсем недавно я на одном из сайтов бронировала себе отель и получилась такая ситуация, что хозяин апартаментов, которые я забронировала, долго не выходил на связь, а когда вышел на связь, он мне позвонил и предложил предоставить напрямую скидку, если я отменю бронирование. Я предупредила, что отменить бронирование в системе я уже не могу, так как списались деньги. Но он настаивал, что у него есть профессиональный менеджер, который мне сейчас поможет - вышлет ссылку на то, чтобы я обратно получила свои деньги», - поделилась эксперт.

В случае перехода по этой ссылке все средства, находящиеся в этот момент на карте, списались бы на непонятные счета, поскольку злоумышленники требуют ввести абсолютно все данные карты.

«Ссылка, которую они присылают, выглядит абсолютно так же, как личный кабинет, например, на сайте, где вы бронировали. То есть вы не отличите, там прям работают мошенники. Но так как я скопировала ссылку и вставила ее в интернете, посмотрела, то там соответственно можно было прочитать, что это действительно один из способов мошенника выманить ваши деньги», - рассказала Ансталь.

Эксперт посоветовала осуществлять бронирование на сайтах самих гостиниц, однако предостерегла, что и в этом случае можно столкнуться с мошенничеством - некоторые злоумышленники копируют сайты отелей.

Ранее Ансталь рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу. В списке четыре категории вещей - бытовые приборы, лишние документы, бесполезные гаджеты и средства гигиены.

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