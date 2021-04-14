На месте реконструкции дороги в Краснодарском крае найдены древние монеты
Археологи обнаружили античные монеты в ходе раскопок возле хутора Коржевский.
© Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В ходе исследования кургана возле хутора Коржевский, которое было организовано в связи со строительством и реконструкцией автодороги федерального значения на территории Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края, были найдены древние монеты.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, археологи пришли к выводу, что монеты отчеканили в древнегреческом Боспорском царстве в первой четверти II века н.э.
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