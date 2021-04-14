На месте реконструкции дороги в Краснодарском крае найдены древние монеты

В ходе исследования кургана возле хутора Коржевский, которое было организовано в связи со строительством и реконструкцией автодороги федерального значения на территории Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края, были найдены древние монеты.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, археологи пришли к выводу, что монеты отчеканили в древнегреческом Боспорском царстве в первой четверти II века н.э.