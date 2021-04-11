Сотни артефактов: археологи обнаружили фрагменты судна, затонувшего в XVIII веке в Красном море

Специалисты из Александрийского университета в Египте обнаружили сотни артефактов и фрагменты судна, которое затонуло в Красном море во второй половине XVIII века. Об этом говорится в сообщении египетского Министерство туризма и древностей.

Как утверждает глава отдела затонувших древностей Ихаб Фагми, экспедиции университета удалось найти переднюю и среднюю части судна, сотни артефактов его груза и большое число мелких фрагментов корабля. Он также напомнил, что впервые фрагменты судна были обнаружены во время раскопок 1994 года, проводимых при посредничестве американского центра морской археологии.

В 2017 году ученые возобновили поиски оставшихся частей корабля для создания его 3D-модели и изучения технологии его проектирования и строительства.

«Исследования экспедиции говорят о том, что обнаруженный корабль был торговым судном второй половины XVIII века», - говорит Фагми.

По словам сотрудника университета, среди обнаруженных грузов, перевозимых кораблем, есть много керамических и фарфоровых изделий.

Ученые считают, что причиной кораблекрушения могло стать столкновение судна с огромным коралловым рифом во время его следование из Юго-Восточной Азии в Египет.