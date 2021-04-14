Момент убийства в фитнес-центре Москвы попал на видео
Момент убийства мужчины в спортивном зале Москвы попал на видео.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В одном из московских фитнес-клубов был застрелен мужчина, который скончался на месте. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Трагедия произошла днем 12 апреля.
На кадрах видно, как мужчина подходит к посетителю тренажерного зала и совершает в него выстрел. От полученного выстрела мужчина скончался на месте. Далее подозреваемый сбегает с места происшествия.
На данный момент подозреваемый задержан. Расследованием дела занимается Следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по столице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 1 статьи 222 «Незаконный оборот оружия».