Момент убийства в фитнес-центре Москвы попал на видео

В одном из московских фитнес-клубов был застрелен мужчина, который скончался на месте. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Трагедия произошла днем 12 апреля.

На кадрах видно, как мужчина подходит к посетителю тренажерного зала и совершает в него выстрел. От полученного выстрела мужчина скончался на месте. Далее подозреваемый сбегает с места происшествия.

На данный момент подозреваемый задержан. Расследованием дела занимается Следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по столице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 1 статьи 222 «Незаконный оборот оружия».