В стране и мире В Москве неизвестный застрелил мужчину в фитнес-клубе Алексей Курильченко Столичное управление СК приступило к расследованию преступления. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В одном из московских фитнес-клубов был застрелен мужчина, он скончался на месте. Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело, ведутся следственные действия. «По данным следствия, днем 12 апреля 2021 года неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, расположенного по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего скрылся», - заявила помощник руководителя столичного ГСУ СК Мария Карьгина. На месте преступления проводится расследование, ведется работа над установлением личности нападавшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика