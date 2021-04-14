В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе

В Москве сотрудники главного следственного управления задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.

По ее словам, оперативно установить личность и местонахождение подозреваемого удалось в ходе совместной работы следователей, сотрудников ФСБ и уголовного розыска ГУ МВД России по Москве.

На данный момент в квартире, где мужчина был задержан, проводят обыск. В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ГСУ.

Трагедия произошла днем 12 апреля. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Управлением ГСУ СК возбуждено уголовное дело.