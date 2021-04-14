В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе
Оперативно установить личность и местонахождение мужчины удалось в ходе совместной работы ГСУ СК России, ФСБ и уголовного розыска ГУ МВД.
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В Москве сотрудники главного следственного управления задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.
По ее словам, оперативно установить личность и местонахождение подозреваемого удалось в ходе совместной работы следователей, сотрудников ФСБ и уголовного розыска ГУ МВД России по Москве.
На данный момент в квартире, где мужчина был задержан, проводят обыск. В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ГСУ.
Трагедия произошла днем 12 апреля. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Управлением ГСУ СК возбуждено уголовное дело.