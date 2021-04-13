Тяжелая ситуация, но коллапса не будет: в туриндустрии прокомментировали ограничение авиасообщения с Турцией

Ограничение полетов гражданских авиарейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня нанесет удар по российской туристической отрасли. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он уточнил, что число забронированных туров на майские праздники в 2021 году на 20% превышает соответствующие значения в 2019 году.

«Будет тяжело. Опять, получается, локдаун и опять на майские праздники. А раннее бронирование было с января месяца, поэтому сложности, проблемы для туроператоров, для турагентов, и люди не поедут на отдых. Было очень много брони, даже больше, чем в 2019 году, до пандемийного года на этот период», - указал Голов.

При этом, по мнению президента Союза туристических агентств, что коллапса в отрасли введение ограничение на перелеты не вызовет, а часть забронированных туров будет перенесена на даты позднее 1 июня.

«Естественно, будут все (турфирмы. - Прим. ред.) стремиться (вернуть деньги. - Прим. ред.). Кто-то сможет перенести, кто-то будет возвращаться деньги, но коллапса, я думаю, не будет коллапса, хотя опять это проблемы», - пояснил Голов.

Он добавил, что механизм возврата средств за отмененные туры является отработанной процедурой.

Накануне заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что с 15 апреля по 1 июня в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Турции гражданские рейсы из РФ в турецкие города и обратно будут ограничены. Останутся два двусторонних перелета в неделю между Москвой и Стамбулом.