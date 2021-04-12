Голикова: авиасообщение с Турцией ограничено с 15 апреля по 1 июня

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова официально подтвердила информацию об ограничении полетов гражданских авиарейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня за исключением направлений, необходимых строительства атомной электростанции "Аккую", вывоза российских граждан и сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю "Москва-Стамбул" и обратно», - заявила Голикова.

Ранее в СМИ появилась информация, что эвакуация российских туристов с территории Турции проводиться не будет, вывоз проводится планово. Об этом сообщил источник из оперштаба.