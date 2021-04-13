«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ

Представитель Ассоциации туроператоров Турции Джем Полатоглу прокомментировал известие об ограничении авиасообщения России с Турцией. По его словам, такие изменения окажут значительное влияние на туристическую индустрию в стране.

«Это очень плохие для нас новости. Для людей, работающих в туриндустрии - а это полмиллиона человек. Россия - один из лучших партнеров в туризме. Почти пять миллионов каждый год приезжали к нам. Но в любом случае вы должны знать: мы вам всегда рады!» - указал Полатоглу.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля по 1 июня в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Турции гражданские рейсы из РФ в турецкие города и обратно будут ограничены. Сохранятся лишь два двусторонних перелета в неделю между Москвой и Стамбулом.