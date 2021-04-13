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Турция бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19

Кира Карон
22:15 13.04.2021
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Турции выросла до 59 тысяч человек за сутки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yasin Akgul dpa Globallookpress
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В Турции заболеваемость COVID-19 выросла до 59 тысяч человек за сутки. Это новый антирекорд.

«Страна переживает один из самых сложных периодов эпидемии», - сообщил министр здравоохранения Фахреттин Ходжа.

Министр указал, что заболеваемость растет во всех регионах страны. Накануне, Россия приняла решение приостановить авиасообщение с турецкой республикой. До первого июня включительно, будет выполняться лишь два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.

В Ростуризме сегодня особо подчеркнули, что наши соотечественники уже находящиеся в Турции вернуться смогут без проблем.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до начала июня туры в Турцию приобрели полмиллиона наших сограждан по самым общим оценкам на 32 миллиарда рублей.


«Поездка в любом случае состоится, вопрос только в том, в какой стране она состоится. И какую страну предложат туроператоры в альтернативу Турции», - рассказала турист Наталья Маковецкая.

В этот период рискуют все и граждане, которые желают отдохнуть и поправить здоровье, и представители туристической индустрии.


«Я дозвонилась до отеля, до Турции. Они сказали, что не знают, как себя вести в данной ситуации. Перебронь невозможна, поскольку у них туристы из других стран, и, допустим, если я какие-то даты запланирую после 1-го июня, то туристы из других стран эти даты уже давно, возможно, заняли», - поделилась турист Людмила Бушуева.

С момента объявления о закрытии авиасообщения с Турцией прошло всего 24 часа, как выросли продажи и билетов и отелей в Египет, куда до сих пор не открыто прямое авиасообщение, а также на Кипр, в Грузию, в Эмираты и на Кубу.

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