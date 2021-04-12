Россияне забронировали туры в Турцию на 32 миллиарда рублей до 1 июня
Количество туристов составляет 600 тысяч.
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Российские туристы забронировали туры в Турцию до 1 июня на сумму 32 миллиарда рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро или 32 миллиарда рублей», - говорится в сообщении АТОР.
Также на период с 15 апреля по 1 июня в Турцию приобрели путевки около 600 тысяч россиян. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова официально подтвердила информацию об ограничении полетов гражданских авиарейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня.