Россияне забронировали туры в Турцию на 32 миллиарда рублей до 1 июня

Российские туристы забронировали туры в Турцию до 1 июня на сумму 32 миллиарда рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро или 32 миллиарда рублей», - говорится в сообщении АТОР.

Также на период с 15 апреля по 1 июня в Турцию приобрели путевки около 600 тысяч россиян. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова официально подтвердила информацию об ограничении полетов гражданских авиарейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня.