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Опубликована памятка для россиян, которые купили путевки в Турцию и Танзанию

Кира Карон
20:20 13.04.2021
Для граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию или Танзанию, Ростуризм опубликовал памятку для решения разных ситуаций.
Опубликована памятка для россиян, которые купили путевки в Турцию и Танзанию
© Фото: pixabay.com
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Оперштаб ограничил с 15 апреля по 1 июня полеты гражданских авиарейсов в Турцию. Для тех, кто уже приобрел путевки, Ростуризм опубликовал памятку, что делать в таком случае.

Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля, то в таком случае отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай.

«Вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки. Если вы путешествуете самостоятельно, свяжитесь с авиакомпанией: каждая компания устанавливает свои правила», - говорится в сообщении.

Также не стоит забывать, что если ранее вы забронировали номер в отеле, то следует связаться с отелем и обсудить варианты отмены бронирования.

В том случае, если вы уже находитесь на отдыхе в Турции или Танзании, то продолжайте отдыхать. Обратный рейс должен быть в те даты, на которые ранее были приобретены билеты.

Если вы хотите вернуться домой раньше, то необходимо сообщить о своем решении туроператору и обсудить возможные варианты. Для самостоятельных путешественников Ростуризм рекомендует обратиться в авиакомпанию, и уточнить условия переноса вылета.

Если ваша путевка приобретена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, то обсудите все возможные варианты с турагентом. Возможно получиться поменять направление на те же даты. Но за дополнительные варианты, скорее всего, придется доплатить. Еще один выход - перенести поездку на более позднюю дату.

Еще один вариант - отменить тур.

«В соответствии со ст. 10 ФЗ прекращение авиасообщения между странами является случаем, в котором турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам», - говорится в памятке.

Для отмены необходимо предоставить письменное заявление. Образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора. В заявлении следует указать причину расторжения договора и отметить, что вам должны вернуть средства, которые вы ранее внесли за поездку. Турагент должен подтвердить получение вашего заявления и передать его туроператору. 

«Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суд», - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что поездка в Болгарию сможет успешно заменить для рассчитывавших на отдых заграницей россиян тур в Турцию. Такое мнение высказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По мнению специалиста, такие африканские страны как Тунис или Марокко не смогут быть в этом случае реальной альтернативой.

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