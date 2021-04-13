Шойгу заявил о наращивании морских и сухопутных группировок НАТО в Арктике

Соединенные Штаты Америки и их союзники по Североатлантическому альянсу наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с командованием ВМФ в Мурманске во вторник, 13 апреля.

Глава российского военного ведомства назвал обстановку, сложившуюся в регионе, сложной. По словам Шойгу, причиной этого является возрастающая конкуренция среди стран мира за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям.

«США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру», - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу также отметил, что наращивание военной активности НАТО характерно не только для Арктики, но и в целом у российских границ.

«За последние три года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ»,- указал министр обороны.

Он обратил внимание, что США и силы Североатлантического блока перебрасывают свои войска к границам РФ в районе Черного моря и Балтики.