Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот
Министр обороны проведет инспекцию пункта базирования и проверит инфраструктуру для атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А».
© Фото: Минобороны России
Министр обороны проведет инспекцию пункта базирования и проверит инфраструктуру для атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А».
Помимо этого, Шойгу заслушает командование флота. Тема - развитие социальной инфраструктуры.
После глава Минобороны проведет совещание с командованием ВМФ, представителями центральных органов военного управления оборонного ведомства России, Минпромторга, а также оборонно-промышленного комплекса. Темой совещания будет выполнение гособоронзаказа в рамках модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского союза Н.Г. Кузнецов».