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Шойгу: США и НАТО перемещают свои войска к границам европейской части России

Алексей Курильченко
15:16 13.04.2021
Основной боевой потенциал сил Запада сосредотачивается в Причерноморье и Балтийском регионе возле России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dario Cortese, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что войска США и НАТО перемещаются к границам европейской части России - основной боевой потенциал сосредотачивается в Причерноморье и Балтийском регионе.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», - сказал глава оборонного ведомства на брифинге во вторник.

Шойгу также отметил, что рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации.

«Ежегодно в Европе Альянс проводит до сорока крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние тридцать лет учение "Дефендер Юрой - 2021"», - подчеркнул глава Минобороны.

Также отмечается, что группировки войск США усиливаются в Польше и странах Балтии, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской.

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