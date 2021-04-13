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Диетолог рассказала об омолаживающих кожу свойствах мяса

Светлана Иванова
13:55 13.04.2021
Мясо, которое является источников коллагена, влияет на здоровье и упругость кожи, указала врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Paul Williams, imageBROKER, Globallookpress
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Отказ от животной пищи в рационе неминуемо приведет к увеличению темпов старения кожи. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова. Она уточнила, что продукты животного происхождения являются главным источником коллагена, отвевающего за упругость и молодость кожи.

«Мясо - все-таки источник коллагена. Коллаген – это то, что мы пытаемся получить из аптеки за очень дорого и то, что мы можем получить из мяса за не очень дорого. Это то, что влияет на здоровую кожу, на ее подтяжку», - указала диетолог.

Она отметила, что коллаген с меньшей степени содержится в других продуктах животного происхождения: птице, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Исходя из этого, современная диетология не советует переходить на полное вегетарианство, отметила специалист.

Нутрициолог обратила внимание, что мясо и птица являются главными источниками витаминов группы В, регулирующих множество обменных процессов, включая углеводный, жировой и белковый, а также витамина В12, который нужен для нормально функционирования эритроцитов, которые питают органы кислородом.

«Мы вегетарианство нынче не приветствуем, приветствуем только, если человек живет в Индии, допустим, и то не в Дели, а на побережье, там еще можно попытаться при помощи обилия фруктов и овощей сложить себе диету так, чтобы было все хорошо. Москва, Санкт-Петербург, все участки России – не сложим. Если мы совсем отказываемся от мяса,  то кожа будет быстрее стареть, хоть умажься любыми кремами, но нужны еще и животные жиры», - рассказала Белоусова.

Она также уточнила необходимое количество животных жиров в рационе. Согласно классической диетологии, речь идет о не менее 30 процентах в пище, указала нутрициолог.

«Это та самая упругость, эта та самая молодость, которая нам нужна. Это необязательно должно быть сало, но это должно быть, пускай постное, но мясо», - отметила врач.

При этом специалист подчеркнула, что физиологически организм может усвоить порядка 120 грамм животного белка, поэтому злоупотреблять животной пищей тоже не стоит.

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