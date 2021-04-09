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«Он разговаривает»: эксперт рассказал о приготовлении идеального шашлыка

Ян Брацкий
18:09 09.04.2021
Для приготовления идеального шашлыка эксперт рекомендует правильно подобрать мясо, температуру углей и гарнир.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: armennano, Pixabay
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В преддверии теплых выходных, когда многие горожане поедут на природу, президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев рассказал о главных правилах приготовления мяса на мангале. По его словам, не бывает вредного шашлыка, бывают вредные способы его приготовления. В этом случае, излюбленное блюдо на любом пикнике может подорвать и настроение и здоровье, отметил он.

«Когда мясо пережаривают, когда на него оседает копоть и присутствуют посторонние запахи из-за плохих дров - тогда это вредно. Если мясо готовить правильно, когда нет обугливания, когда оно не портится на углях, то это блюдо заслуживает уважения», - рассказал Мальцев в беседе со «Звездой».

Для начала эксперт советует определиться с видом мяса. От этого зависит температура углей и время готовки. При жарке шашлыка из говядины, баранины и курятины мясо может оставаться слегка влажным.

«Что касается свинины, то ее нужно прожаривать целиком. Это один из самых опасных видов мяса. Нарезаем мясо порционными кусками, размером со спичечный коробок и тогда на углях оно прожаривается равномерно. Для курицы температура 180 градусов, для свинины выше, для баранины около 200 градусов. Самое главное, вовремя переворачивать мясо на мангале. Слушайте, как оно "разговаривает"», - посоветовал президент Лиги шашлыка.

В качестве дополнения к шашлыку эксперт рекомендовал взять с собой овощи. Их тоже можно приготовить на углях и они станут идеальным дополнением к основному блюду.

«Это точное и грамотное сочетание и баланс вкусов. Мы должны понимать, что вкусы у людей разные и к овощам может добавляться курага. Знаю несколько семей, которые полюбили жарить курагу или чернослив. Ее надо вымочить, высушить, разрезать вдоль, развернуть и насадить. Она карамелизируется и получается очень вкусно», - гарантировал Мальцев.

Опробовать советы президента Лиги шашлыка на практике москвичи и жители области смогут уже в это воскресенье. Синоптики пообещали дневные температуры до 15-18 градусов выше ноля. В отдельных районах температура днем может достигать 20 градусов тепла. Майская погода, как ожидается, продлится до середины следующей недели.

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