«Правило тарелки»: диетолог поделилась секретами полезного для здоровья шашлыка

Периодическое включение в рацион шашлыка в умеренном количестве не вызовет никаких проблем со здоровьем. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Юлия Попова. Она заверила, что при употреблении этого мясного блюда с овощами и зеленью с пищей в организм поступают дополнительные антиоксиданты и пищевые волокна.

«Является соответствием распространенному сейчас правилу питания по методу тарелки, когда на тарелке лежит кусок мяса, лежат овощи и, может быть, даже кусок хлеба или какой-то крахмалосодержащий продукт, кусок картошки, это вообще полноценный прием пищи», - указала специалист.

Она призвала не зажаривать шашлык очень сильно, чтобы избежать появления «канцерогенной корочки», а также посоветовала с осторожностью включать в рацион такое блюдо людям с обострением определенных заболеваний.

Диетолог также указала, что маринад для приготовления шашлыка может быть любым, главное, чтобы мясо получилось мягким. Однако в любом случае переедать не стоит, резюмировала диетолог.