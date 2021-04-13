Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Немецкий политолог назвал «Северный поток - 2» символом отношений между Россией и Европой

Александр Рар
13:10 13.04.2021
«Северный поток - 2», конечно, что-то особенное: он стал символом, подчеркну, символом отношений европейцев с Россией
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Sauer, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

С приходом к президентству в Соединенных Штатах Джо Байдена Германия как страна, позитивно настроенная по отношению к России, оказалась в недоумении: договориться с ним об энергетических компромиссах так, чтобы ни с кем не испортить отношения, вопреки ожиданиям, оказалось не проще, чем с Дональдом Трампом. Германия не желает руководствоваться указаниями США в отношении энергетической политики. Как заявил в эфире программы «Между тем» на «Звезде» немецкий политолог Александр Рар, германская сторона уже давно пришла к выводу, что союз с Россией на этой почве сложился уже задолго и в гораздо более плодотворном ключе.

Эксперт подчеркнул, что в обеспечении ЕС надежным газом со стороны РФ нет ничего предосудительного, а нарушать сложившийся энергоальянс не хотят не только в Германии, но и в других европейских странах.

«Я соглашусь, что “Северный поток - 2”, конечно, что-то особенное: он стал символом, подчеркну, символом отношений европейцев с Россией. И через спецпредставителя, через давление и через санкции, которые они собираются вводить против немецких компаний, американцы хотят раз и навсегда вбить клин между пророссийски настроенными европейскими странами и Российской Федерацией, чтобы ничего похожего больше не происходило», - сказал Рар.

Ранее стало известно, что США намерены назначить некоего спецпосланника по вопросу «Северного потока - 2», который якобы должен будет проводить переговоры по теме прекращения строительства газопровода. По некоторым данным, эту роль предложили близкому советнику Джо Байдена, бывшему спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Позже в Кремле оценили данную новость, назвав вероятное развитие ситуации ни чем иным, как вмешательством в дела государства.

Зачем США нужен такой специальный эмиссар? Связан ли он со старым делом Байденов по украинской «Бурисме» и как международное право трактует активное противодействие США российско-европейскому газовому проекту? Почему так отчаянно боятся завершения «Северного потока - 2» Украина и Польша? Смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:51 Армия
Участие в форуме «Армия-2021» подтвердили уже 44 страны
11:24 Армия
Ракетные корабли Каспийской флотилии вышли в море, чтобы разорвать воздух грохотом 100-мм снарядов
10:00 В стране и мире
Видео
«Начинка - это главное»: чем новый российский борт №1 отличается от предшественников
11:11 Армия
Видео
Взорвать Енисей: военные инженеры ЦВО избавили от паводков полигон в Туве
09:12 В стране и мире
Видео
В Благовещенске выписали пациента, которому делали операцию во время пожара в кардиоцентре
Популярное
Популярное
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.