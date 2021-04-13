Немецкий политолог назвал «Северный поток - 2» символом отношений между Россией и Европой

С приходом к президентству в Соединенных Штатах Джо Байдена Германия как страна, позитивно настроенная по отношению к России, оказалась в недоумении: договориться с ним об энергетических компромиссах так, чтобы ни с кем не испортить отношения, вопреки ожиданиям, оказалось не проще, чем с Дональдом Трампом. Германия не желает руководствоваться указаниями США в отношении энергетической политики. Как заявил в эфире программы «Между тем» на «Звезде» немецкий политолог Александр Рар, германская сторона уже давно пришла к выводу, что союз с Россией на этой почве сложился уже задолго и в гораздо более плодотворном ключе.

Эксперт подчеркнул, что в обеспечении ЕС надежным газом со стороны РФ нет ничего предосудительного, а нарушать сложившийся энергоальянс не хотят не только в Германии, но и в других европейских странах.

«Я соглашусь, что “Северный поток - 2”, конечно, что-то особенное: он стал символом, подчеркну, символом отношений европейцев с Россией. И через спецпредставителя, через давление и через санкции, которые они собираются вводить против немецких компаний, американцы хотят раз и навсегда вбить клин между пророссийски настроенными европейскими странами и Российской Федерацией, чтобы ничего похожего больше не происходило», - сказал Рар.

Ранее стало известно, что США намерены назначить некоего спецпосланника по вопросу «Северного потока - 2», который якобы должен будет проводить переговоры по теме прекращения строительства газопровода. По некоторым данным, эту роль предложили близкому советнику Джо Байдена, бывшему спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Позже в Кремле оценили данную новость, назвав вероятное развитие ситуации ни чем иным, как вмешательством в дела государства.

Зачем США нужен такой специальный эмиссар? Связан ли он со старым делом Байденов по украинской «Бурисме» и как международное право трактует активное противодействие США российско-европейскому газовому проекту? Почему так отчаянно боятся завершения «Северного потока - 2» Украина и Польша? Смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.