СМИ: США планируют назначить спецпосланника по «Северному потоку-2»

Вашингтон намерен назначить спецпосланника, который будет вести переговоры о прекращении строительства «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает издание Politico.

По некоторым данным, эту роль предложили близкому советнику Джо Байдена, бывшему спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Однако, как сообщают источники, он еще не принял предложение.

Напомним, что США активно выступают против строительства «Северного потока-2», поскольку сами хотят поставлять в страны Евросоюза сжиженный природный газ. Первые санкции против трубопровода Вашингтон ввел в конце 2019 года. В марте 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обратился к компаниям, участвующим в возведении объекта, и пригрозил санкциями, если они не прекратят строительство. В МИД РФ заверили, что США не смогут помешать завершению «Северного потока - 2».