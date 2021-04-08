Кремль оценил сообщения о назначении спецпосланника США по «Северному потоку-2»

Вероятное назначение спецпредставителей по проекту «Северный поток -2», который не имеет отношения к США, можно назвать вмешательством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет отношения к США, это говорит о вмешательстве», – отметил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Белый дом планирует назначить спецпредставителя по «Северному потоку – 2», который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода.

Помимо этого, по сообщениям СМИ, Минюст США подготовил два пакета санкций против компании Nord Stream 2 AG, курирующей проект российского трубопровода «Северный поток - 2».

