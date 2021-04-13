Агроном дала советы, как правильно производить обрезку деревьев и кустарников

В апреле, когда любимый всеми «садоводами и огородниками» дачный сезон только начинается, самое время приступать к обрезке кустов и деревьев. Как рассказала «Звезде» агроном Елизавета Тихонова, для этого нужно обязательно вооружиться хотя бы минимальными начальными знаниями.

«Формирование кроны растения - это сложный процесс, и желательно его хорошенько изучить. Если вы не в состоянии сами обрезать деревья, что действительно сложнее, то можно научиться обрезать хотя бы кустарники. Кустарники, как правило, и есть самое больное место для садоводов - не специалистов, которые не видят, в чем состоит непосредственно сама проблема», - пояснила Тихонова.

Агроном рассказала, что когда владельцы дачных участков начинают вырезать старые ветки на деревьях, которые после зимы поражены щитовкой, они не учитывают той особенности, что их нужно не просто «чикнуть сверху», а нужно сделать это фактически под корень. Потому что только в этом случае можно окончательно избавить растения от заболевания.

Как посоветовала специалист, оставлять нужно порядка от 7 до 20 достаточно молодых ветвей, потому что именно на них потом будет постепенно происходить плодоношение.