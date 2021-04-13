Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Агроном дала советы, как правильно производить обрезку деревьев и кустарников

Валентина Пескова
06:57 13.04.2021
В самом начале дачного сезона самое время проверить, в каком состоянии после зимы находятся деревья на садовых участках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В апреле, когда любимый всеми «садоводами и огородниками» дачный сезон только начинается, самое время приступать к обрезке кустов и деревьев. Как рассказала «Звезде» агроном Елизавета Тихонова, для этого нужно обязательно вооружиться хотя бы минимальными начальными знаниями.

«Формирование кроны растения - это сложный процесс, и желательно его хорошенько изучить. Если вы не в состоянии сами обрезать деревья, что действительно сложнее, то можно научиться обрезать хотя бы кустарники. Кустарники, как правило, и есть самое больное место для садоводов - не специалистов,  которые не видят, в чем состоит непосредственно сама проблема», - пояснила Тихонова.

Агроном рассказала, что когда владельцы дачных участков начинают вырезать старые ветки на деревьях, которые после зимы поражены щитовкой, они не учитывают той особенности, что их нужно не просто «чикнуть сверху», а нужно сделать это фактически под корень. Потому что только в этом случае можно окончательно избавить растения от заболевания.

Как посоветовала специалист, оставлять нужно порядка от 7 до 20 достаточно молодых ветвей, потому что именно на них потом будет постепенно происходить плодоношение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:31 Армия
Видео
Пехотинцы Северного флота на «Витязях» и «Алеутах» отработали тактику ведения обороны в условиях Арктики
05:03 Армия
Видео
Огненно-штурмовая полоса, марш на бронеавтомобилях и уничтожение «противника»: кадры учений спецназа ЦВО в Сибири
04:07 В стране и мире
В Японии воду с АЭС «Фукусима-1» решили сбросить в океан
03:55 В стране и мире
Рогозин раскритиковал сообщение Госдепа США в честь Дня космонавтики
02:55 В стране и мире
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.