Агроном рассказала, как подготовить «одичавшую» почву к посадке культурных растений

В последнее время, во многом из-за ситуации с пандемией коронавируса, россияне начали чаще посещать свои дачные участки и чаще их приобретать. Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Звезде», как правильно подготовить почву, чтобы работа в огороде или саду дала свои плоды.

«Для того, чтобы заниматься огородничеством, нужно подготавливать почву. Если она уже готова, то есть люди купили уже готовый участок, там, в принципе, можно хоть завтра начинать. Если, конечно, почва обрабатывалась хотя бы год или два года назад», - указала специалист.

В случае, если прошло слишком много времени с последней обработки почвы, ей потребуется рекультивация. Это предполагает желательно осеннюю перекопку или весеннюю вспашку и последующее «дискование» (измельчение). Также желательно по возможности удалить все многолетники.

Тихонова отметила, что перед осенней подготовкой полноценно расти на почве будет лишь картофель.

«Картофель два-три раза окучивают, полют. И он сорняки как-то выбирает сами по себе. И картофельная мощная наземная часть хорошо подавляет сорняки», - указала агроном.

Если же купленная земля на участке уже достаточно пригодна для земледелия, то смело можно начинать делать горячие грядки. Тихонова объяснила, что это возможно начать уже сейчас, так как снег сошел, и практически вся влага ушла в очень сухую почву. Это относится к тем территориям, где поблизости нет рек и ручьев.