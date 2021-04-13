Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Агроном рассказала, как подготовить «одичавшую» почву к посадке культурных растений

Анна Берестовая
03:30 13.04.2021
Перед посадками земля должна быть обработана максимум два года назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В последнее время, во многом из-за ситуации с пандемией коронавируса, россияне начали чаще посещать свои дачные участки и чаще их приобретать. Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Звезде», как правильно подготовить почву, чтобы работа в огороде или саду дала свои плоды.

«Для того, чтобы заниматься огородничеством, нужно подготавливать почву. Если она уже готова, то есть люди купили уже готовый участок, там, в принципе, можно хоть завтра начинать. Если, конечно, почва обрабатывалась хотя бы год или два года назад», - указала специалист.

В случае, если прошло слишком много времени с последней обработки почвы, ей потребуется рекультивация. Это предполагает желательно осеннюю перекопку или весеннюю вспашку и последующее «дискование» (измельчение). Также желательно по возможности удалить все многолетники.

Тихонова отметила, что перед осенней подготовкой полноценно расти на почве будет лишь картофель.

«Картофель два-три раза окучивают, полют. И он сорняки как-то выбирает сами по себе. И картофельная мощная наземная часть хорошо подавляет сорняки», - указала агроном.

Если же купленная земля на участке уже достаточно пригодна для земледелия, то смело можно начинать делать горячие грядки. Тихонова объяснила, что это возможно начать уже сейчас, так как снег сошел, и практически вся влага ушла в очень сухую почву. Это относится к тем территориям, где поблизости нет рек и ручьев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:07 В стране и мире
В Японии воду с АЭС «Фукусима-1» решили сбросить в океан
03:55 В стране и мире
Рогозин раскритиковал сообщение Госдепа США в честь Дня космонавтики
02:55 В стране и мире
Лавров: Россия работает над отказом от западных платежных систем
02:17 В стране и мире
В Перу опрокинулся автобус с пассажирами: минимум 20 погибших
01:54 В стране и мире
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.