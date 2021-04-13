Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов

Бутерброд, сделанный из небольшого кусочка цельнозернового хлеба с большим количеством овощей и мясной или рыбной составляющей домашнего приготовления, является наиболее полезным. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова. Она указала, что в идеальном для здоровья блюде хлеб не должен превышать 25-30% от общей массы бутерброда.

«Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб с добавками из орехов или семян. Или вместо хлеба можно взять тонкий лаваш, для того чтобы минимизирировать количество калорий, получаемых из хлеба. Безусловно, он (хлеб. - Прим. ред.) не должен быть толстым, он не должен составлять основную массу бутерброда. Лучше, если на долю хлеба достанется 25-30% общей массы бутерброда», - пояснила доктор.

В качестве заправки для сэндвича Чернышова порекомендовала смешивать натуральный йогурт с горчицей и различными приправами по вкусу, а также положить как можно больше свежих овощей.

«Главное условие, что 50% бутерброда должны составлять свежие овощи, это могут быть листья салата, порезанные колечками помидоры, зелень, редис, огурец. К этому добавляем либо рыбу, это может быть любая рыба, можно с тунцом сделать бутерброд, можно сделать со слабосоленой красной рыбой или даже с кусочком отварной или тушеной рыбы. Вместо рыбы можно взять курицу или мясо. Желательно, чтобы был мясной продукт домашнего приготовления: не колбаса, не ветчина», - указала специалист.

В свою очередь, самыми вредными для здоровья бутербродами валеолог назвала блюда с большой энергетической ценностью, но с минимумом питательных веществ.

«Классический вариант: толстый ломоть белого хлеба, на который намазано масло, и сыр. Да, сливочное масло умеренно полезно, но в целом такой бутерброд большой питательной ценности не несет, хуже такого бутерброда только бутерброд с копченой колбасой или с каким-то покупным мясным продуктом типа ветчины», - рассказала врач.

Она напомнила, что промышленные колбасные изделия подвергаются слишком большой кулинарной обработке и производятся с добавлением большого количества стабилизаторов, консервантов, красителей и других веществ. По этой причине таких продуктов лучше избегать в рационе, считает Чернышова. Она также призвала отказаться от употребления жирных промышленных соусов типа майонеза, а в качестве замены готовить домашние заправки.