Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов

Светлана Иванова
11:50 13.04.2021
Хлеб не должен превышать 25-30% от общей массы бутерброда, а майонез лучше заменить заправкой домашнего приготовления, считает доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gregor Macak Martin, CTK, Globallookpress
Читайте нас на:

Бутерброд, сделанный из небольшого кусочка цельнозернового хлеба с большим количеством овощей и мясной или рыбной составляющей домашнего приготовления, является наиболее полезным. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова. Она указала, что в идеальном  для здоровья блюде хлеб не должен превышать 25-30% от общей массы бутерброда.

«Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб с добавками из орехов или семян. Или вместо хлеба можно взять тонкий лаваш, для того чтобы минимизирировать количество калорий, получаемых из хлеба. Безусловно, он (хлеб. - Прим. ред.) не должен быть толстым, он не должен составлять основную массу бутерброда. Лучше, если на долю хлеба достанется 25-30% общей массы бутерброда», - пояснила доктор.

В качестве заправки для сэндвича Чернышова порекомендовала смешивать натуральный йогурт с горчицей и различными приправами по вкусу, а также положить как можно больше свежих овощей.

«Главное условие, что 50% бутерброда должны составлять свежие овощи, это могут быть листья салата, порезанные колечками помидоры, зелень, редис, огурец. К этому добавляем либо рыбу, это может быть любая рыба, можно с тунцом сделать бутерброд, можно сделать со слабосоленой красной рыбой или даже с кусочком отварной или тушеной рыбы. Вместо рыбы можно взять курицу или мясо. Желательно, чтобы был мясной продукт домашнего приготовления: не колбаса, не ветчина», - указала специалист.

В свою очередь, самыми вредными для здоровья бутербродами валеолог назвала блюда с большой энергетической ценностью, но с минимумом питательных веществ.

«Классический вариант: толстый ломоть белого хлеба, на который намазано масло, и сыр. Да, сливочное масло умеренно полезно, но в целом такой бутерброд большой питательной ценности не несет, хуже такого бутерброда только бутерброд с копченой колбасой или с каким-то покупным мясным продуктом типа ветчины», - рассказала врач.

Она напомнила, что промышленные колбасные изделия подвергаются слишком большой кулинарной обработке и производятся с добавлением большого количества стабилизаторов, консервантов, красителей и других веществ. По этой причине таких продуктов лучше избегать в рационе, считает Чернышова. Она также призвала отказаться от употребления жирных промышленных соусов типа майонеза, а в качестве замены готовить домашние заправки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:24 Армия
Ракетные корабли Каспийской флотилии вышли в море, чтобы разорвать воздух грохотом 100-мм снарядов
10:00 В стране и мире
Видео
«Начинка - это главное»: чем новый российский борт №1 отличается от предшественников
11:11 Армия
Видео
Взорвать Енисей: военные инженеры ЦВО избавили от паводков полигон в Туве
09:12 В стране и мире
Видео
В Благовещенске выписали пациента, которому делали операцию во время пожара в кардиоцентре
07:20 В стране и мире
На помощь Петербургу для тушения огня на фабрике выехали сотрудники центрального аппарата МЧС РФ
Популярное
Популярное
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.