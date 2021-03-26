Названы категории людей, которым нужно отказаться от колбасы

Колбаса является продуктом, употребление которого может быть опасным для некоторых категорий людей. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

По словам врача, в сырокопченых колбасах присутствуют большое количество жира ‒ как обычно от 30% до 44%. Кроме того, в этом продукте содержится много соли и специй, предупредила Белоусова.

«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», – сказала она радио Sputnik.

Диетолог подчеркнула, что вареная колбаса не является нормальной заменой мяса. Как заявила Белоусова, ГОСТом подразумевается, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом. В таком случае мышечных волокон в ней чрезвычайно мало ‒ 8%.

Ранее главный технолог пищевой промышленности Василий Прощенков во время беседы со «Звездой» рассказал об ингредиентах, входящих в состав колбасы, а также объяснил, почему нельзя менять рецептуру, увеличивая содержание мяса.