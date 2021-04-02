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Диетолог назвала идеальные блюда для здорового завтрака

Светлана Иванова
12:22 02.04.2021
Врач порекомендовала употреблять на завтрак продукты, богатые сложными углеводами и белками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress
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Во время завтрака в рационе человека обязательно должны присутствовать сложные углеводы и белок. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она уточнила, что идеальными блюдами в этом плане являются каша с молоком, йогурт с мюсли, бутерброд с цельнозерновым хлебом.

«Из сложных углеводов можно выбрать, например, кашу, можно выбрать мюсли, это может быть, например, цельнозерновой хлеб. Дополнить это белком, это может быть какой-то молочный продукт, как раз каша с молоком - неплохой вариант завтрака. Мюсли с добавлением йогурта, кефира, здесь тоже есть сочетание сложных углеводов и белка. Бутерброд на зерновом хлебе с сыром. Омлет или яичница и дополнить их сложными углеводами, кусочком зернового хлеба, например», - пояснила врач.

Она также посоветовала добавить к завтраку продукты, которые являются источниками пищевых волокон.

«Это могут быть овощи-фрукты, какая-то овощная нарезка, сухофрукт – что-то, что содержит и витамины, и минералы, и пищевые волокна», - отметила Круглова.

Кроме того, диетолог порекомендовала выпить после сна полстакана-стакан воды, чтобы восстановить водный баланс.

В свою очередь, врач-нутрициолог Нина Куракина назвала кофе с круассаном и фастфуд худшими блюдами для завтрака.

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