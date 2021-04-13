«Угроза биосфере и здоровью людей»: инженер-физик о возможном сбросе радиоактивной воды с «Фукусимы»

Планируемый Японией сброс радиоактивной воды с аварийной атомной станции «Фукусима-1» в океан несет в себе угрозу окружающей среде и здоровью людей. Это обусловлено тем, что искусственные радионуклиды, образовавшиеся в атомной станции, могут попасть в пищевые цепочки с морской капустой или сайрой, которые обитают в ареале рядом с АЭС, а оттуда - в организм людей, что может представлять опасность и для россиян.

Как рассказал «Звезде» инженер-физик из Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, оправдывают японские власти данное решение тем, что Тихий океан - очень большой, поэтому они свои отходы могут разбавить в нем прямо на берегу, просто добавив в них немного воды и доведя их до определенной непогрешимой концентрации.

«Получается, что законодательство для них очень удобно написано, так как тогда это не просто вода, а немножко загрязненная радионуклидами. И у них выходит, что эта жидкость не относится к категории отходов и просто не попадает в нее согласно своей концентрации. В таком случае с юридической точки зрения - это будет разрешено, так как в нескольких сотнях точек сброса она будет разбавлена водой из океана», - пояснил специалист.

Опасность сброса отходов в Тихий океан состоит в том, что в загрязненной воде из атомной станции содержится тритий - это вещество, которое само по себе пользуется большим спросом, в том числе и в производстве ядерного оружия. Вытаскивать его и отфильтровывать из воды - процесс очень дорогостоящий, поэтому в Японии решили пойти по пути его разбавления.

«В таком случае основное действующее вещество в сбрасываемой воде будет как раз - тритий, он же - тяжелый водород. Он входит в состав воды, находясь там вместо одного из двух водородов в формуле Н2О. Сложность очистки в том, что воду нельзя отфильтровать от воды, поскольку если тритий уже входит в состав самой молекулы, то это будет уже не примесь, а сама по себе "радиоактивная вода", поэтому сама-то по себе эта формулировка как корректная, однако не по своему значению», - полагает ученый.

У встраивания трития в молекулы воды, из которых состоит в том числе и человек, могут быть очень тяжелые последствия. На этот счет опасения и озабоченности появились уже у соседей Японии - протесты выразили Китай, Корея и Тайвань, которые будут пытаться хотя бы по дипломатическим каналам это экологическое преступление остановить, говорит Ожаровский.

По словам инженера-физика, то, что власти Страны восходящего солнца предупредили об этом «по-японски заранее», - уже хорошо, так как обсуждение этой проблемы утилизации отходов «Фукусимы-1» началось еще несколько лет назад. Для самих японцев действительно не очень понятно, что делать с баками и радиоактивными веществами в них, которые находятся на территории АЭС, так как выделить из них тритий обычно имеется возможность у военных для производства атомного оружия, а вот для того, чтобы предотвратить экологические риски для биосферы, человека и рыбных ресурсов, по мнению Андрея Ожаровского, нужны уже гораздо большие и серьезные финансовые вложения.