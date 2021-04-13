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В Японии воду с АЭС «Фукусима-1» решили сбросить в океан

Светлана Головина
04:07 13.04.2021
В течение двух лет специалистам предстоит провести очистку воды от радиоактивных элементов.
В Японии воду с АЭС «Фукусима-1» решили сбросить в океан
© Фото: jn1 ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Власти Японии приняли решение о сбросе воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» после ее тщательной очистки от радиоактивных веществ. По предварительным данным, провести операцию намерены в 2023 году.

По информации NHK, сейчас в резервуарах накопилось более 1,25 миллиона тонн воды уже прошедшей очистку от большинства опасных радиоактивных элементов. Однако в воде содержатся изотопы трития, которые не удается технически извлечь.

«В течение двух лет специалистам  предстоит осуществить дополнительные работы и провести очистку. Во время сброса в океан концентрация вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды», - говорится в материале со ссылкой на итоги совещания глав министерств и ведомств с премьер-министром страны.

Отмечается, что с учетом текущих темпов скопления воды емкости будут переполнены к концу 2022 года.

Крупная авария на «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года. В результате землетрясения магнитудой в 9 баллов и цунами высотой больше 15,5 метра из строя вышли резервные системы охлаждения на трех реакторах. Помимо этого, взрывы водорода сильно повредили другие объекты на электростанции, из-за чего произошло радиационное заражение территорий вокруг АЭС.

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