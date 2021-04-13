Китай выразил протест Японии из-за решения страны сбросить воду с «Фукусимы» в океан

Власти Китая озвучили свой протест Японии в связи с решением страны сбросить в океан с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» воду, которая была уже очищена от большинства опасных радиоактивных веществ.

Как отмечается в заявлении МИД КНР, действия Японии свидетельствуют «о крайней безответственности, наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств».

Китайская сторона уверена, что в результате односторонних действий японской стороны может начаться заражение радиацией вод Тихого океана, а в дальнейшем - «привести к генетическим нарушениям».

Как стало ранее известно, японское правительство решило слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после проведения тщательной очистки. Сейчас в резервуарах станции накопилось более 1,25 миллиона тонн воды, в которой содержатся изотопы трития, которые не удается технически извлечь.