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Депутат Лысаков предложил создать в ГИБДД подразделение по мониторингу автоблогеров

Валентина Пескова
22:57 01.04.2021
Сегодня на Садовом кольце скандально-известный блогер Эдвард Бил на дорогом спорткаре устроил ДТП с участием пяти автомобилей.
Депутат Лысаков предложил создать в ГИБДД подразделение по мониторингу автоблогеров
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Комментируя резонансное ДТП, произошедшее сегодня  в центре Москвы с участием имеющего дурную славу и более 4,3 миллиона подписчиков YouTube-блогера Эварда Била, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, предложил создать в ГИБДД специальный отдел по мониторингу соцсетей, чтобы заранее выявлять «ухарей», которые ездят по «встречке» и тротуарам.

«Нужно выявлять таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих "художеств": езда по тротуарам, по встречке и так далее. А дальше - дело техники, как их поймать и наказать», - заявил Лысаков радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, в российском законодательстве достаточно статей, чтобы «таких деятелей привлечь к ответственности».

Напомним, спровоцировавший серьезное ДТП блогер, в котором получила тяжелые травмы 41-летняя женщина-водитель, находящаяся сейчас в реанимации, ежедневно «зарабатывал» по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения. На пранкера уже заведено уголовное дело, а сам он - арестован.

Всего на его счету с начала 2021 года зафиксировано более 400 случаев превышения скорости, учитывая то, что на самом спорткаре Audi RS 6 Avant для этого специально были прикручены поддельные номера, а машина была снята с учета в ГИБДД, после ее покупки у предыдущего владельца.

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