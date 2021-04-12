Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту

Российские космонавты поделились традициями, которых придерживается экипаж перед полетом в космос. Как рассказал в комментарии «Звезде» летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, накануне старта космонавты смотрят фильм «Белое солнце пустыни», а также выходят из гостиницы «Космонавт» к автобусам, которые должны привезти экипаж на стартовую площадку, под песню группы «Земляне» «Трава у дома».

«Три есть наиболее такие известные традиции. Это просмотр фильма «Белое солнце пустыни» за сутки до старта, накануне вечером, это выход из гостиницы "Космонавт" к автобусам, когда автобус уже будет везти экипаж на стартовую площадку под песню "Земляне" "Трава у дома". Третья традиция - это использовать колесо автобуса по непрямому назначению», - указал Борисенко.

Он уточнил, что третья традиция пошла от Юрия Гагарина, тогда как «Белое солнце пустыни» космонавты начали смотреть с момента выхода картины на экране в 1970 году.

Летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин добавил, что просмотр ленты превратился в традицию случайно: сначала космонавты, которые смотрели фильмы перед полетом в космос в рамках способа психологической поддержки, просто выбирали именно эту картину в качестве желаемой для просмотра.

«Когда появился фильм "Белое солнце пустыни", его стали часто показывать, потому что космонавты говорили, давайте мы вот это фильм посмотрим, давайте этот фильм. Ну и так вот постепенно, постепенно это переросло в традицию, мы смотрим этот фильм», - рассказал Лазуткин.

Он добавил, что в день старта стараются тщательно соблюдать запланированный график, это касается как времени подъема, так и остальных действий, включая время следования к стартовой площадке.

«Традиция в стартовый день делать всю работу четко по графику. Встаем тогда, когда надо, никакой задержки по времени нет, во столько-то поели, во столько-то трогаемся, нас провожают из гостиницы нашей, где мы живем. Мы расписываемся на двери своего номера, и под песню «Трава у дома» выходим, садимся в автобус, едем на стартовую позицию, там, где скафандры надевать. Дорога длинная, где-то минут 20-30, но мы едем. У меня такое ощущение сложилось, что мы должны приехать вовремя, вот минута в минуту», - сообщил Лазуткин.

Он добавил, что сейчас в полет космонавтов также провожает священнослужитель, благословляющий экипаж «в трудную, опасную и сложную дорогу».

В понедельник, 12 апреля 2021 года, Россия отмечает День космонавтики: ровно 60 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» первым в истории человечества покорил космическое пространство.