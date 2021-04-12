«Я обыкновенный русский человек»: каким был первый космонавт планеты Юрий Гагарин

Сегодня, 12 апреля 2021 года, Россия отмечает День космонавтики. Этот праздник уже не только российского - планетарного масштаба. Первого космонавта планеты Юрия Гагарина чествуют по всему миру - от Индии до Аргентины. О нем снимают кинофильмы, пишут книги, сочиняют комиксы. В США, Чехии, Италии посвящают песни.

«Я обыкновенный русский человек, таких у нас в Союзе очень много. Я такой же как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек», - искренне отвечал Гагарин на вопрос, как он еще не потерял голову от этой немыслимой славы.

Для того чтобы понять, каким все-таки был первый космонавт планеты, корреспондент «Звезды» Игорь Балдин отправился в деревню Клушино Смоленской области. Там родился и провел детские годы Юрий Гагарин.

«Когда в деревню вошли немцы, Гагариных выгнали из собственного дома. И вся семья была вынуждена ютиться в этом маленьком погребе. Все полтора года оккупации», - передает корреспондент.

Шесть человек находились в одном небольшом помещении - всего два на два метра. Внутри - пара деревянных настилов, скамья, стол, печка. Встать в полный рост тут невозможно. Откуда же у человека, пережившего войну, голод - космическое здоровье?

«Он и жил всегда на пределе. В Саратовском техникуме он лучший литейщик. В местном аэроклубе - лучший пилот. Утром учится, днем летает, вечером штудирует книги, а по ночам разгружает вагоны и баржи», - объясняет племянница Гагарина Тамара Филатова.

На постановочных кадрах, которые снимали уже после возвращения Гагарина из космоса, все выглядит гладко. На самом деле серьезные проблемы все же возникли - на 108 минуте полета, когда начался спуск, дала сбой тормозная система - капсула с космонавтом начала вращаться с бешеной скоростью. Гагарин испытал предельные нагрузки и чуть не начал терять сознание.

«Юра как-то упоминал о том, что у него было то же самое. Приборный агрегат не совсем отделился, и он его похлопывал. Вот он прям за нами - спускаемый аппарат. Бушующее пламя. Огромное пламя», - рассказал друг Гагарина, космонавт из того самого первого отряда Борис Волынов, у которого во время полета произошло похожее происшествие.

Гагарин ушел с курса на 200 километров. И приземлился близ села Смеловка Саратовской области.

«Здесь вот люк есть, может кто там есть. Пытались открыть. Ну открыли, но кроме шоколадок и тюбиков ничего не нашли», - поделился очевидец приземления Гагарина Виктор Солодкий.

Юрий Гагарин до конца своих дней оставался верен себе. Он стал первым человеком, увидевшим земной шар с такой высоты.

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее» - так говорил первый космонавт после своего полета.

Землян с праздником поздравил российский экипаж МКС. Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров отметили, что 12 апреля 1961 года с первого орбитального полета Гагарина началась история пилотируемых космических полетов.