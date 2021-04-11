Диетолог назвала полезный для сердца и щитовидки продукт

Сельдь является очень полезной для здоровья рыбой, так как она содержит необходимые жирные кислоты, витамины, минералы и аминокислоты. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус.

«Сельдь является одним из лучших источников Омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания», - написала она в Instagram.

Фус отметила, что у людей, в рационе которых регулярно присутствуют Омега-3, намного реже обнаруживаются депрессия или проблемы с кожей. Кроме того, эти жирные кислоты важны для работы мозга и сетчатки глаз. Они также препятствуют преждевременному образованию морщин.

⁣⁣«Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половину суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной и селен. У сельди его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности - 50 мкг», - объяснила эксперт.

По слова диетолога, регулярное употребление сельди положительно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы.

«Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами», - заявила Фус.

Ранее эндокринолог, диетолог Олеся Гурова рассказала в беседе со «Звездой», что, если необходимо восполнить нехватку белка, подойдет любая рыба, так как в любом сорте этого продукта содержится приблизительно одинаковое количество белка.⁣